Оля Манько из «У кого больше?» узнала бьюти-секреты танзанийских женщин

Наращенные волосы – довольно обычное дело даже для Украины. Но такую процедуру делают только некоторые девушки, которые хотят иметь более длинные или густые волосы. А вот в Танзании наращивание – это просто мастхэв. Об этом ведущая проекта «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько узнала, когда попала на работу в африканский салон красоты.

– Если честно, когда я впервые зашла в африканский салон красоты, подумала, что это какой-то склад. Выглядел он совсем не так, как наши. Это не очень опрятное помещение, где наклеены постеры из 90-х с разными прическами. В салоне все как-то набросано, грязно, все вперемешку. Стоит старая сушилка для головы, как в 90-х. Я думала, что таких уже не существует. Но эти салоны красоты пользуются бешеной популярностью. Пока я там работала, шел огромный поток клиентов, – поделилась ведущая «У кого больше?»

Главной процедурой в африканских салонах красоты является именно наращивание волос, а не стрижка. И делается оно довольно специфическим образом.

– Африканские женщины очень любят ходить в эти салоны красоты. В первую очередь они делают там все, что связано с волосами. У африканок они не растут длинными, максимум десять сантиметров, поэтому их наращивают. Чтобы сделать свои парики, африканки заплетают колоски, а к ним огромной цыганской иглой пришивают трессы (пряди волос – прим. ред.). Выглядит это довольно страшно. Также африканки любят делать различные плетения, но обязательно с вплетением дополнительных прядей. У африканок очень жесткие и непослушные волосы, напоминающие солому. Поэтому их очень трудно заплетать. Женщины могут не делать мейк, но всегда имеют идеальную прическу, – пояснила Оля Манько.

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Увидев такое бьюти, ведущая Нового канала захотела добавить к услугам местного салона и свою. Оля решила проводить омолаживающую процедуру с помощью патчей под глаза.

– У них салоны красоты остановились в развитии несколько десятилетий назад. О патчах африканки впервые услышали именно от меня. Для них это просто косметологический прорыв, – рассказала Манько.

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