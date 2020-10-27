Для Алины Мисечко работа в Мумбаи закончилась высокой температурой

Город миллионеров и трущоб безжалостен к жителям Индии. А что говорить о хрупкой ведущей Нового канала Алине Мисечко, которую забросили в Мумбаи соревноваться против Валика Чернявского в реалити «У кого больше?» Девушка так не хотела терпеть наказания в случае проигрыша, что бралась за любую работу.

– У меня была такая работа – собирать лотосы в индийской реке, – вспоминает она. – В ту воду, если просто зайдешь, то ты уже ненормальный. Ведь там и трупы сжигают, и вещи стирают, и коровы испражняются. От одной мысли о том, что мне в водоеме еще и работать придется – мурашки по телу. Но я все равно собирала там цветка лотоса. И намокла.

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Букет лотосов ведущая продала. Но заработала не только деньги.

– У меня поднялась температура, – рассказывает ведущая Нового канала. – Я уже думала, что серьезно заболела, там и умру. Поехала в больницу, потому что у нас были страховки. Мне выписали лекарства. Пришлось идти в индийскую аптеку. Это тоже очень интересное явление. Если помните, когда-то были такие рынки, а там палатки. Ты просто подходишь к человеку в открытой будочке. То есть, не заходишь внутрь помещения. Там нет стекла между покупателем и провизором. И вот в этой будочке я брала себе лекарства, которые потом пила. Когда приехала домой, сдала все возможные анализы. Бог меня миловал. Все обошлось, но было страшно за себя.

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