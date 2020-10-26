Ведущий Нового канала стал стилистом на съемках в Индии

Валентин Чернявский из «У кого больше?» украл работу у местного

Сняться в голливудском фильме, пожалуй, мечтает кожан. А вот думал ли ты когда-нибудь о Болливуде? Это то же популярное кино, только с песнями и танцами. Именно в таком собирался сниматься ведущий «У кого больше? (Новый канал) Валентин Чернявский в Мумбаи. Но судьба повернулась так, что в кино он так и не попал. Зато новоканалец стал стилистом на фотосессии.

Когда Валик пришел на свою первую работу в Мумбаи по указанному адресу, то попал на съемки. Но не киношные, а традиционной индийской одежды для женщин. Фотограф приняла его за стилиста Джимми, а Валик просто не стал возражать. Ведь за работу должны были заплатить тысячу рупий.

– На самом деле, мне было не очень понятно, что именно нужно делать. Поэтому выполнял лишь то, что было ясно – принести, унести, подержать платье. Это максимум из того, что я знаю о работе стилиста. Сам совершенно не слежу за модой. А одеваюсь только по одному критерию – чтобы было чисто, – поделился ведущий «У кого больше?»

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Возможно, афера с украденной работой и удалась бы, но одна из работниц на фотосессии знала реального Джимми. Чтобы она не заложила Валика, ему пришлось пообещать девушке свидание. Но после окончания фотосессии Чернявский решил уйти, не попрощавшись, и оставить работницу без обещанного ужина в ресторане. И тут ведущего «У кого больше?» догнала карма, а точнее. Джимми, который все же явился на съемку.

– Я и не думал становиться стилистом, оно как-то само получилось. Не пытался украсть ни у кого никакую работу. Тот мужчина Джимми сам не пришел, и оно как неплохо и получилось. Скажем так, я помог ему и выполнил работу, чтобы его не уволили за опоздание. Насколько все удалось, это уже другой вопрос, – пытался оправдаться Валик.

Удалось ли Валентину Чернявскому выпутаться из этой истории без проблем, смотри в хардкор-реаилти «У кого больше?» сегодня в 19:00 на Новом канале