Оля Манько из «У кого больше?» разбавила мусульманскую сдержанность конкурсами и танцами

Хочешь классную свадьбу? Тогда пригласи ведущей-тамадой украинку, а лучше именно ведущую «У кого больше?» Олю Манько! Ей удалось добавить яркости и веселья даже традиционной индонезийской свадьбе на Суматре. А она, по мусульманским канонам, должна проходить довольно сдержанно.

– Свадебные традиции на Суматре напомнили мне украинские. Свадьбу устраивают в большом шалаше. Просто я сама из Львова, потому застала времена, когда у нас свадьбы тоже проходили в шалашах. В Индонезии они обязательно яркие, всячески украшены, напоминают цирковой шатер. На свадьбу приглашают всех желающих, определенного списка гостей нет. В течение дня гости могут прийти, посидеть и уйти. Жених и невеста надевают красивые национальные костюмы. Они выглядят как король и королева, потому что оба в золоте. У них нет этой европейскости с белым платьем. Что меня удивило – молодоженам делают специальные троны, на которых они сидят весь день и даже не едят. А к ним приходят гости, поздравляют, приносят подарки. Мне стало их так жалко, что я решила разнообразить свадьбу и развеселить жениха и невесту. Потому что было однообразно и скучно – все сидят и едят, – пояснила Оля.

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Как же звезде Нового канала посчастливилось попасть на свадьбу на Суматре? Вообще, сначала Оля Манько устроилась работать на торжестве кухаркой. Она помогала родственникам новобрачных готовить блюда для гостей.

– Стряпать на свадьбу начинают за пять дней до события. Помогать приходят даже соседи. Все готовят на улице, на открытом огне, работа кипит, – рассказала ведущая «У кого больше?»

Освоившись на кухне, Оля вышла помогать в зал. Она решила, что нужно спасать традиционную индонезийскую свадьбу от скуки. Наша Манько сама сделала себя тамадой и взялась проводить конкурсы.

– Мои конкурсы и танцы всем понравились. Вообще, гостей очень порадовало, что на свадьбе белые люди. Они для них, как голливудские звезды. К тому же, местные воспринимают это как хороший знак. А иметь белого человека на свадьбе означает, что пара точно будет счастлива. Гости чаще подходили фотографироваться к нам, чем к молодоженам, – поделилась Манько.

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