Ведущую Нового канала арестовала индонезийская полиция. Что случилось?

Оля Манько из «У кого больше?» нарушила закон на Суматре

В правовой системе существует такое правило: незнание законов не освобождает от ответственности. Но ведущая проекта «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько этого не знала. Поэтому за одну из ее работ полиции в Индонезии пришлось арестовать украинку.

Криминала никакого не было, но все же закон Оля нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки. На права в Украине Манько сдала уже давно. Но чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.

– В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа. И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии, – рассказала ведущая «У кого больше?»

Конкурентки: Удалось ли ведущим Нового канала сохранить дружбу после проекта?

«Не могла себя пересилить»: ведущей Нового канала пришлось ловить крыс руками

Договориться с полицейскими на месте не удалось. Поэтому Олю Манько забрали в местный полицейский участок.

– Я не знаю, какие СИЗО в Украине. Но на Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны, – вспомнила Оля Манько.

Чтобы спасти ведущую «У кого больше?», ее муж-конкурент Максим Узол сорвался со своей работы. Услышав плач жены, он помчался выручать ее, забыв о деньгах и желании победить.

Удалось ли Оле Манько договориться с полицейскими и выйти из СИЗО на Суматре, смотрите в проекте «У кого больше?» уже сегодня в 19:00 на Новом канале