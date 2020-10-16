Аня Олицкая и Настя Кошман рассказали, не испортило ли реалити «У кого больше?» их отношения

Конкуренция – коварная вещь, которая заставляет забыть о реальных человеческих отношениях. Желание победить так застилает глаза, что не всегда удается вовремя вспомнить, что твоим конкурентом может быть близкий человек. А в реалити «У кого больше?» (Новый канал) за победу соревнуются именно близкие люди – семейная пара, хорошие коллеги и классные подруги.

Сначала ведущие Аня Олицкая и Настя Кошман были просто коллегами, но съемки настолько сблизили их, что дружба стала неизбежным продолжением рабочих отношений.

– Мы начали работать вместе на проекте «Абзац!», лет шесть назад. Тогда мы с Аней не очень дружили, только несколько раз общались на корпоративах. На самом деле, Аня сложная в работе. Она очень требовательна, не терпит, чтобы что-то шло не по ее плану. Сдружились мы уже на «Заробітчанах». Тогда мы провели вместе 24 часа в сутки 35 дней в США и Мексике. Мы стали семьей друг для друга. Я успокаивала ее, когда Аня скучала по сыну, выбирала ему сувениры, она в свою очередь успокаивала меня, – рассказала Настя Кошман.

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Ведущие реалити «У кого больше?» прошли вместе три проекта на Новом канале, но самым тяжелым для них оказался именно «У кого больше?» Ведь там девушкам нужно было и подставлять друг друга, и любой ценой бороться за победу. Но не испортил ли проект их дружбу?

– После «У кого больше?» ничего не изменилось. Дружеские отношения, если они настоящие, никак не могут измениться. Это был стрессовый проект, поэтому мы еще больше сплотились, ведь больше поддерживали друг друга, больше проникались проблемами и бедами, которые случались. Нам всегда работалось комфортно и надежно вместе, – поделилась Аня Олицкая.

– На самом деле, наши отношения абсолютно не испортились. На мой взгляд, они стали еще крепче. Конечно, каждая из нас не хотела проигрывать, пришлось делать подлянки, но мы искренне переживали друг за друга. Я знаю, что Аня за меня волновалась. Мы часто просили разделить наказание на двоих или поменяться. Искренне хотели победить, но так же искренне жалели друг друга. После наказания всегда созванивались, чтобы спросить, все ли хорошо. Признаюсь, что в командировках у нас были и ссоры, и очень сильные скандалы. Но из-за проигрыша в «У кого больше?» мы могли максимум подуться друг на друга, – рассказала Настя Кошман.

Какие еще невероятные приключения ждут подруг Аню Олицкою и Настю Кошман, смотри в хардкор-реалити «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале