Анна Олицкая, ведущая реалити «У кого больше?», рассказала, для чего вьетнамцам грызуны

Одна из самых ужасных работ, которую телеведущей Анне Олицкого пришлось выполнять, была во Вьетнаме. У всегда устойчивой к трудностям девушки чуть ли не впервые за все командировки случилась истерика.

– Это была третья работа-подстава, которую подготовила моя соперница по проекту Настя Кошман, – рассказывает Анна Олицкая. – Мне пришлось руками ловить грызунов. По 30 тысяч вьетнамских донгов за штуку. На наши деньги это около 50 гривен.

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Лесные крысы, как объяснили ведущей Нового канала, безопасны – они не являются переносчиками инфекций, и единственное, чем грозит их укус. – это небольшое кровотечение. Однако Анну Олицкую такие аргументы не успокоили.

– Мне объяснили, что грызунов надо ловить за голову. Так они не смогут меня атаковать, – говорит ведущая «У кого больше?» – Но я все равно не могла пересилить себя и коснуться их руками.

Во Вьетнаме грызуны не вызывают большого отвращения. В первую очередь их ловят, чтобы те не уничтожали кокосовые пальмы. Но больше всего Анну Олицкую поразило, то, что крыс жарят, а потом едят, как обычную курятину.

С какими еще необычными работами придется столкнуться ведущим «У кого больше?», и о каких необычных обычаях и традициях других стран они узнают? Смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!