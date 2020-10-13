«Не могла себя пересилить»: ведущей Нового канала пришлось ловить крыс руками
Анна Олицкая, ведущая реалити «У кого больше?», рассказала, для чего вьетнамцам грызуны
Одна из самых ужасных работ, которую телеведущей Анне Олицкого пришлось выполнять, была во Вьетнаме. У всегда устойчивой к трудностям девушки чуть ли не впервые за все командировки случилась истерика.
– Это была третья работа-подстава, которую подготовила моя соперница по проекту Настя Кошман, – рассказывает Анна Олицкая. – Мне пришлось руками ловить грызунов. По 30 тысяч вьетнамских донгов за штуку. На наши деньги это около 50 гривен.
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Лесные крысы, как объяснили ведущей Нового канала, безопасны – они не являются переносчиками инфекций, и единственное, чем грозит их укус. – это небольшое кровотечение. Однако Анну Олицкую такие аргументы не успокоили.
– Мне объяснили, что грызунов надо ловить за голову. Так они не смогут меня атаковать, – говорит ведущая «У кого больше?» – Но я все равно не могла пересилить себя и коснуться их руками.
Во Вьетнаме грызуны не вызывают большого отвращения. В первую очередь их ловят, чтобы те не уничтожали кокосовые пальмы. Но больше всего Анну Олицкую поразило, то, что крыс жарят, а потом едят, как обычную курятину.
С какими еще необычными работами придется столкнуться ведущим «У кого больше?», и о каких необычных обычаях и традициях других стран они узнают? Смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!