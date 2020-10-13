Аня Олицкая из «У кого больше?» еле-еле исполнила свое наказание за проигрыш

Ведущие проекта «У кого больше?» (Новый канал) каждый выпуск со страхом ждут подсчета заработанных денег. Ведь тот проигравший должен понести наказание, которое воплощает самые сокровенные страхи каждого из них. Так, например, за проигрыш во Вьетнаме Ане Олицкой пришлось съесть личинку.

– Вообще для меня съесть что-то непонятное, непривычное – это всегда стресс. Особенно если это движется. Я боюсь различных червей, насекомых, даже подходить к ним. А тут нужно засунуть себе такое в рот, а оно еще и шевелится. Плюс, из него выливалась какая-то жидкость, – с отвращением вспоминает ведущая «У кого больше?» – Вьетнамцы мне показывали, как это есть. Ты должен оторвать голову этому непонятному животному, чтобы тебя не укусили, а потом доедаешь хвостик. Это было самое отвратительное, что мне приходилось видеть и делать. Для меня это стало страшным стрессом, я даже боялась подойти к этой личинке, не то что запихнуть ее в рот.

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Из-за такого наказания Аня Олицкая уже была готова отказаться от участия в проекте. Со слезами на глазах девушка просила пожалеть ее и отпустить.

– Честно скажу, что я не собиралась ее есть. Мы снимали наказание часа два. Это была самая сложная съемка за весь проект «У кого больше?» Я так стрессонула, что два дня не могла отойти. Убегала, говорила, что больше не буду в этом участвовать. Хуже всего – от этого нельзя было отказаться, потому что сама согласилась на эти условия с самого начала. Что бы ни говорила, мне все равно пришлось это сделать. В конце концов я это животное убила, пожарила, уговорила наших главных редакторов и вьетнамцев, завернула личинку в салатный листик и глотнула, не разжевывая. Не хотела ничего чувствовать, – рассказала Аня Олицкая.

Какие еще наказания ожидают ведущих, смотри в хардкор-реалити «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале