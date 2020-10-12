Ведущая Нового канала ловила «змей» голыми руками

Настю Кошман из «У кого больше?» подставила коллега-соперница

Каждый из ведущих экстремального проекта «У кого больше?» (Новый канал) хорошо знает самые большие страхи и фобии своих конкурентов по проекту. На третий день они всегда готовят друг другу работу-подставу, чтобы иметь больший шанс на выигрыш.

Узнав, что на кону стоит поедание личинки, во Вьетнаме ведущая Аня Олицкая пустила в бой тяжелую артиллерию. Она нашла для своей коллеги и подруги Насти Кошман работу из самых страшных кошмаров девушки. Ей пришлось голыми руками ловить «змей». По крайней мере, так Аня написала ей в сообщении.

– Аня написала мне, что еду ловить змей. А я их боюсь, и вообще у меня много фобий. Боюсь практически всего: дна, темной воды, насекомых, змей… Поэтому Ане было легко подобрать мне какую-то подставу. Когда я пришла на работу, оказалось, что мне придется ловить угрей в болоте, а это рыба. Конечно, она выглядит, как змея, это противно и неприятно. Было очень страшно, потому что во Вьетнаме их нужно ловить практически голыми руками. Ты устанавливаешь такие специальные ловушки в воде, а затем собираешь их. Угри всегда вылезали и выпрыгивали, а ловить их надо было руками. Я осознавала, что это рыба, а не змея, но они так похожи, что коснуться было страшно, – вспомнила ведущая «У кого больше?»

Для чего вьетнамцы едят ласточкины гнезда?

Ведущая Нового канала чистила туалеты в Африке

Оказалось, что с помощью этой работы Аня Олицкая столкнула Настю сразу с двумя ее фобиями.

– На самом деле я там встретилась с бОльшим своим страхом, чем змеи. Еще с детства боюсь темного дна. Вообще не плаваю в реках и озерах. Даже когда-то пришлось бросить вейкбординг, потому что в Киеве катание возможно только в реке или заливе. Единственный водоем, где я могу плавать, – это море или океан. Поэтому подставой стало то, что нужно залезть ногами в болото. Это было очень страшно, – поделилась Настя.

Удалось ли Насте Кошман победить свои страхи и заработать достаточно денег, смотри в хардкор-реалити «У кого больше?» сегодня в 19:00 на Новом канале