Для чего вьетнамцы едят ласточкины гнезда?

Анастасия Кошман, ведущая реалити «У кого больше?» (Новый канал), рассказала, что в них содержится секрет вечной молодости

Информация о том, что благодаря ласточкам женщины могут оставаться вечно молодыми, стала для Анастасии Кошман настоящим сюрпризом. Ведущая реалити «У кого больше?» узнала об этом случайно, ища очередную работу во Вьетнаме.

– Я выяснила, что в слюне ласточек содержится эликсир вечной молодости – коллаген, – рассказывает она. – Так что птиц массово разводят на одном из местных предприятий.

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Но поскольку слюну добыть трудно, то вьетнамцы придумали другой способ – они обрабатывают птичьи гнезда, а затем употребляют их в пищу.

– Когда ласточка делает гнездо, то в него коллаген попадает вместе со слюной, – объясняет ведущая «У кого больше?» – реалити, которое по понедельникам показывает Новый канал. – Вьетнамцы за бешеные деньги продают эти гнезда всем, кто хочет отсрочить появление морщин. Но для идеального эффекта гнезда нужно есть три раза в неделю в течение не менее пяти лет.

И удовольствие это не из дешевых. Стоимость одного гнезда – 50 долларов, годовой курс обойдется в восемь тысяч долларов.

Что еще удивило ведущих «У кого больше?» во Вьетнаме, смотрите уже сегодня, 12 октября, в 19:00 на Новом канале!