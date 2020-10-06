Ведущая Нового канала чистила туалеты в Африке

Олю Манько из проекта «У кого больше?» подставил ее муж

Дух соперничества – страшная вещь. Он не щадит ни коллег, ни друзей, ни влюбленных. Поэтому во время командировок на реаилити «У кого больше?» (Новый канал) особенно непросто приходилось семейной паре ведущих – Оле Манько и Максиму Узолу. Зная брезгливость Оли, Макс подсунул жене самую гадкую работу из всех – чистить туалеты.

– Когда я увидела этот ассенизатор, подумала, что все будет ок. Включаешь кнопочку, засовываешь трубу, и он отсасывает все это. Я видела, как это делают у нас в Украине. Думала, что Макс нашел мне очень легкую работу. Еще и зарплата классная, ведь профессия ассенизатора считается элитной. На Мадагаскаре туалеты с выгребными ямами имеют только богатые люди, – рассказала ведущая «У кого больше?»

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Но на практике все оказалось довольно противно. Фактически, ради заработка Оли Манько пришлось «по локоть» погрузить руки в отходы.

– Когда мы приехали во двор, и они начали вытаскивать ведра, поняла, что все будет не так просто. Я спросила, почему просто не подключат ассенизатор. На что получила ответ, что мотор очень дорого стоит, и это не окупится за многие годы. Поэтому они чистят туалеты вручную, с помощью ведер! Для этого каждый раз пробивают пол. Им дешевле потом заново его залить. Было очень мерзко. Ведь они прямо голыми руками брали те обгаженные ведра. Если для них это привычно, то для меня – супержесть. Отходы слонов не такие отвратительные, как человеческие, – с ужасом вспомнила Оля Манько.

Оказывается, на Мадагаскаре для большинства людей уборными служат деревья или водоемы. Бедные не могут себе позволить построить себе туалеты с выгребными ямами и обслуживать их.

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