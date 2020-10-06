У ведущей Нового канала украли обувь на Мадагаскаре

Во время командировки с проектом «У кого больше?» африканцы посягнули на кеды Оли Манько

Одной из самых трудных для ведущей реалити «У кого больше?» Ольги Манько стала поезда на Мадагаскар. Девушка ожидала попасть на экзотический остров с пальмами и океаном. А вместо этого оказалась среди трущоб, где множество беспризорных и агрессивно настроенных местных.

– У нас были съемки в самых отдаленных селах, где нет ни электричества, ни водоснабжения, ни других благ цивилизации, – рассказывает ведущая Нового канала. – Семьи из восьми-десяти человек живут в глиняных хижинах. Они такие бедные, что не могут позволить себе даже обувь. Поэтому в большинстве ходят ободранные и босые.

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Почти ежедневно на Мадагаскаре съемочная группа «У кого больше?» попадала в неприятности.

– В тех местах где мы были, африканцы смотрели на нас, как на чужаков, – объясняет девушка. – Они редко видят белокожих (а некоторые вообще впервые), поэтому к европейцам относятся с опаской и недоверием, считая их богатыми колонизаторами.

Поэтому в первый же день на острове местные намеревались украсть у Ольги Манько кеды. Их телеведущая оставила в качестве залога за инструменты для намывания золота. Однако когда работа закончилась, африканка отказалась возвращать Ольге Манько обувь.

– В тот момент я подумала, что любой ценой должна забрать свои кеды, – признается ведущая «У кого больше?» – проекта, который по понедельникам показывает Новый канал. – Потому что ходить босиком просто невозможно – там раскаленный асфальт, к тому же, легко можно пораниться о камни и стекло. Хотя местных это не останавливает.

Между африканкой и телеведущей разгорелась потасовка. Но Ольге Манько удалось выхватить свою обувь и быстро убежать.

В какие еще неприятности попадут ведущие «У кого больше?», смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!