Ведущий Нового канала довели до слез мадагаскарские школьники

Макс Узол из проекта «У кого больше?» попробовал себя в роли преподавателя в Африке

Ведущие хардкор-реалити «У кого больше?» (Новый канал) уже привыкли к экстремальным работам. Но в первый день они сами могут выбрать себе что-нибудь лайтовое и хорошо заработать. Так, на Мадагаскаре Макс Узол нашел работу учителя информатики в местной школе.

– Мадагаскар – это очень бедная страна с огромным уровнем безработицы, поэтому образование там слабовато. Там нет ни заводов, ни фабрик, и очень много бездомных. По сути, школа – это единственный шанс для детей пробиться в жизни. Если не закончишь школу, то, скорее всего, будешь жить на улице. Но не каждый может позволить себе учиться. Нужны хотя бы ручка и тетрадь, а у многих родителей нет денег даже на это, – рассказывает Максим Узол.

Работу учителя на Мадагаскаре Максу Узолу помогли найти местные. Поскольку его цель в реалити – заработать денег, он должен был найти оплачиваемую должность. Но поволонтерить в местных школах тоже возможно. Существует множество программ, по которым можно добровольно поехать преподавать в Африку, в частности, на Мадагаскар.

– Как мне работалось учителем? Во-первых, это было очень сложно. Потому что дети там говорят на малазийском и французском. Ни тот, ни другой язык я не знал. Поэтому на уроках у меня был переводчик. Очень многое я объяснял детям с помощью рисунков, они такое любят, – пояснил ведущий «У кого больше?»

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Больше всего Макса поразило отношение школьников к занятиям и стремление к обучению в целом.

– Таких внимательных детей я, наверное, никогда не видел. Если у нас четвероклассники бросаются игрушками и не слушаются, то на Мадагаскаре они ловят каждое твое слово, каждый рисунок, каждую фразу. Они понимают, что есть огромный шанс узнать больше. А у них такого шанса больше может не быть. Ведь литература, по которой они учатся, очень старая – еще со времен колониального периода, – рассказал ведущий «У кого больше?»

Учить детей – дело не из легких. Но Максу Узолу повезло получить прекрасный класс, к которому он нашел подход. Украинец провел хорошее занятие по информатике, преподавшее ему жизненный урок.

– В конце, когда я дочитал пару, произошло то, чего я совсем не ожидал. Они все встали и начали читать молитву, в благодарность мне. После этого я реально расплакался. А как после такого не расплакаться? Когда 20 детей благодарят тебя за урок. У нас такого нигде не увидишь: раздался звонок – и все помчались на перерыв. Максимум учитель успеет сказать: «Звонок для учителя, а не для учеников!» Но всем пофиг, все погнали. Там же уважение просто огромное. Именно после этой работы я научился благодарить за элементарные вещи. Надо быть благодарным всегда, и нашим учителям тоже, – отметил ведущий реалити «У кого больше?»

Какие еще приключения ждут Максима Узола и его жену-соперницу Олю Манько, смотри сегодня, 5 октября, в реалити «У кого больше?» в 19: 00 на Новом канале