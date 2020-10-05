Ведущего Нового канала преследовали на Мадагаскаре

Максим Узол, ведущий реалити «У кого больше?», рассказал, как местные реагируют на иностранцев

На Мадагаскаре и в других африканских странах к белокожим относятся враждебно. Это почувствовал на себе телеведущий Максим Узол, отправившись в командировку на остров. Парню пришлось искать работу в самых отдаленных уголках Мадагаскара, среди людей, которые чуть ли не впервые видели европейца.

– Трудно было прежде всего морально, – признается ведущий «У кого больше?» – реалити, которое по понедельникам показывает Новый канал. – Потому что белый для африканцев – мешок с деньгами. И когда я подходил и что-то спрашивал, тем более, о работе, ко мне сразу относились с недоверием. А еще они не могли поверить, что мне также могут потребоваться деньги, что я их экономлю. Так что, когда хотел купить бутылку воды, называли мне в три или и в пять раз большую цену.

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Иногда Максим Узол даже чувствовал себя в опасности. Когда он искал работу в самом «сердце» Антананариву (столица Мадагаскара – прим.ред.) – на рынке, парня все время сопровождали более двадцати африканских мужчин разного возраста.

– Как рассказали местные, к белому на африканском рынке относятся не только с недоверием, но и агрессивно, – объясняет ведущий Нового канала. – Их называют колонизаторами. И каждый намерен ограбить.

Поэтому, чтобы на него не напали, пока он пытается заработать, Максиму Узолу пришлось заплатить за свое сопровождение несколько тысяч ариари.

Как у Максима Узола и его соперницы и по совместительству жены Оли Манько прошли три дня на Мадагаскаре? Смотрите уже сегодня, 5 октября, в 19:00 на Новом канале в реалити «У кого больше?»