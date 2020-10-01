Ведущая Нового канала пела в американской поп-группе

К Международному дню музыки Анна Олицкая, ведущая «У кого больше?», вспомнила, как более четырех лет строила музыкальную карьеру

Ведущая Нового канала Анна Олицкая не только хороший интервьюер, оказывается, у девушки также замечательный голос. И задолго до работы на телевидении она мечтала связать свою жизнь с музыкой.

– Для этого принимала участие в различных проектах вроде «Караоке на Майдане» и «Шанс», – с улыбкой вспоминает Анна Олицкая. – В общем, сколько себя помню, я пела.

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Однажды ведущей «У кого больше?» повезло даже попасть в украинско-американскую группу, которая называлась «Unvasion». В ней она задержалась более чем на четыре года.

– Мы записывали альбом, снимали клипы – готовили материал для американского рынка, – рассказывает Анна Олицкая. – Но в 2009 году проект закрылся. И сейчас с уверенностью могу сказать, что к счастью. Напевшись сполна, я выбрала для себя профессию дипломата. Окончила Институт международных отношений. Но по специальности работать не пошла (улыбается). Меня занесло в журналистику.

Сегодня знания, полученные в университете, Анна Олицкая умело использует в работе. Шутит, что они помогают избегать десятков конфликтов из-за ее вопросов «в лоб». Также благодаря журналистике девушке повезло объездить больше чем полмира и запустить успешный проект под названием «Без комплексов» на своем YouTube-канале.

А телепроект «У кого больше?» с участием Анны Олицкой выходит по понедельникам в 19:00 в эфире Нового канала!