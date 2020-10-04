4 октября во всех странах отмечается Всемирный день животных. В своих командировках ведущие хардокр-реалити «У кого больше?» (Новый канал) смогли познакомиться с настоящей экзотикой из мира фауны. Также у некоторых из них живут и домашние любимцы. К празднику Алина Мисечко, Настя Кошман, Валик Чернявский и Оля Манько рассказали о своих любимых животных.

Валик Чернявский – сфинкс:

– У меня есть домашний любимец. Его зовут Ричи, и это сфинкс (лысый кот). Всегда думал, что лысые кошки – это порождение ада (смеется). На самом деле они очень некрасивые, и я бы никогда не подумал, что возьму такого кота. Но когда взяли, то оказалось, что это самое милое создание в мире. Ричи очень любит тепло. Ты можешь его обнять, и он будет у тебя лежать до тех пор, пока ты не уснешь. А еще он любит подходить и чесаться о мою бороду.

Настя Кошман – дельфины, жирафы, слоны:

– У меня вечная любви с дельфинами. Настолько сильно, что я могу расплакаться, когда где-то их вижу. У меня есть огромное мечта: поплавать с дельфинами в их естественной среде. Знаю, что есть даже такие туры. Надеюсь, однажды моя мечта осуществится. После первого похода в дельфинарий я вышла с криками, что хочу дельфина. А в этом году поняла, что еще одна моя любовь – это жирафы. Когда я их вижу, у меня останавливается сердце. Не могу поверить, что это настоящее живое существо. У жирафов такой красивый окрас! В свой день рождения, который я провела в Орландо, США, мне даже удалось покормить жирафов специальным листьями. Это был настоящий момент счастья. И еще одно животное – это слон. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как обращаются со слонами в Таиланде, на Шри-Ланке. Их заставляют катать туристов в тяжелых сидениях. Я могу кормить слона вечность, если бы дали только кучу бананов. У меня есть кот Симба. Он родился 1 апреля 1997 года, когда мне было семь лет. Также я очень хочу себе собачку породы мальтипу, такую маленькую и кудрявую.

Оля Манько – коты и хомячки:

– Сейчас у нас с Максом нет домашних животных, потому что мы много путешествуем, и нас часто нет дома. Больше всех животных люблю котов. Как-то в детстве на мой день рождения мне все же его подарили. Он был бело-рыжий, и мы назвали его Вася (смеется). Не знаю, почему Вася, но на то время это было модное имя для котов. Я тогда этого Васю так любила, просто как с ребенком нянчилась, в кукольной колясочке возила. После этого у меня были еще несколько кошек, но Вася запомнился больше всех, потому что он был первым. Мне нравится кого-то тискать, мучать. И что коты такие нежные и самостоятельные. Если собаку надо выгуливать на улице, то кота ты можешь оставить дома, и он сам о себе позаботится. Также у нас с сестрой были хомячки – мальчик и девочка. И мы сделали бизнес – разводили их.

Ведущая Нового канала пела в американской поп-группе

Куда поехать путешествовать осенью: топ-3 «незаезженных» места в Карпатах

Алина Мисечко – олени и панды:

– У меня никогда не было домашних животных. Поэтому я до сих пор не решилась завести их. На расстоянии люблю и кошек, и собак. Но если говорить о моем любимом животном – это олень. Начиная еще с мультиков, я люблю таких пятнистых оленей, как Бэмби. Последний раз я встретила их много в специальном парке в Канаде. А в Украине как-то мы ехали в Коростышев на пикник, и к нам подошел олень. Если бы у меня был «патронус», как в Гарри Поттере, то это был бы олень. А еще во время «Заробітчан», на работе в зоопарке Гонконга, я полюбила панд. Это крутейшие создания, такие милые, пушистые мишки.

Смотри хардкор-реалити «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале