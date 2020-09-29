Ведущий Нового канала поседел после «знакомства» с коброй

Валентин Чернявский, ведущий реалити «У кого больше?», рассказал о работе на змеиной ферме

Во время командировки с командой проекта «У кого больше?» телеведущему Валентину Чернявскому посчастливилось побывать на одном из райских островов мира – Шри-Ланке. Однако работа, которую парень выполнял там, была отнюдь не райской.

– Я работал на змеиной ферме уборщиком, – говорит он. – А учитывая то, что у меня фобия, можете представить, какой стресс я пережил.

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В работу Валентина входили уборка клеток и кормление змей. Все это давалось телеведущему очень сложно. Масла в огонь подливал также его работодатель, пугая своими «воспитанницами».

– Босс был просто помешанным. Непрерывно тыкал под ноги кобру, которая шипела на меня, – вспоминает ведущий «У кого больше?» – реалити, которое по понедельникам показывает Новый канал. – С меня десять потов сошло, пока я убирал те клетки. А они никак заканчивались… Нужно было также покормить змей яйцами. Я чуть свои не снес от страха, когда делал это (улыбается). К счастью, все обошлось. Здоровье в порядке, только поседел после этой съемки.

Больше всего Валентин Чернявский боялся, что его укусит кобра, как это было с его работодателем. А поскольку ближайшая больница находилась от того места за 200 км, то мужчине пришлось ампутировать палец.

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