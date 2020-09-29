Ведущий Нового канала обжег ноги на горячих углях

Валентин Чернявский с «У кого больше?» тяжело перенес наказание на проекте

Экстремальное реалити «У кого больше?» (Новый канал) продолжает удивлять зрителей наказаниями, которые вынуждены терпеть ведущие, которые заработали меньше денег на своих работах. В крайней битве Алины Мисечко и Валика Чернявского на Шри-Ланке пережить наказание выпало именно последнему. Из-за проигрыша ведущему пришлось пройтись босиком по горячим углям.

– Я не смог сильно вникнуть в духовный смысл процедуры, о котором рассказывал шаман. Все, что проносилось в голове, – «я буду сейчас идти по углям». Это было реально стремно. Очень надеялся, что масло, которым смазывают ступни, спасет мои ноги. Где-то читал, что можно пройти по углям, и ничего тебе не будет. Но нет. Я попал в больницу, мне перебинтовывают ноги, едва мог ходить, – поделился Валик Чернявский.

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Но кроме традиционных методов лечения местные также имеют свой рецепт восстановления после хождения по углям. Оказывается, что настоящей панацеей от таких ожогов они считают обычную зубную пасту с ментолом.

– После того, как я сполоснул ноги в соленом море, местные обмыли мне их пресной водой. А потом сказали, что у них есть классная мазючка, которая поможет. Чувствовал, что запах ментоловый, поэтому решил поинтересоваться, что за средство. А это была зубная паста с ментолом! Вот такие у них методы лечения, – удивил ведущий «У кого больше?»

Какие еще наказание ждут ведущих «У кого больше?», смотри в хардкор-проекте по понедельникам в 19:00 на Новом канале