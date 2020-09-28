Ведущий Нового канала чуть не утонул в шахте

Валентин Чернявский, ведущий реалити «У кого больше?», мог пострадать в погоне за драгоценными камнями

Говорят, что «золотая лихорадка» – довольно опасная вещь. Ведь в стремлении найти драгоценности ты можешь решиться на необычные и опасные вещи. Это проверил на себе и ведущий проекта «У кого больше?» (Новый канал) Валентин Чернявский. В одной из командировок на Шри-Ланке он устроился в шахту, где должны добывать сапфиры. Но оказалось, что Валик нашел работу в шахте по добыче лунного камня. Но когда нужны деньги, особой разницы уже нет. Ради выигрыша ведущий «У кого больше?» даже решился преодолеть одну из своих фобий.

– Страх высоты у меня еще с детства. Когда мне было пять лет, к нам в гости приехал друг отца по службе. Он решил подержать меня за балконом. Думаю, что с тех пор у меня и возник этот страх. Даже когда я смотрю видео, где кто-то прыгает по крышам или стоит на высокой горе, у меня аж ладони потеют, – поделился Валик Чернявский.

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Но настоящий страх ведущий «У кого больше?» почувствовал, когда в шахту начала прибывать вода, и ее начало затапливать. Подземные воды поднимались все выше, а времени, чтобы подняться на поверхность в специальном ведре, оставалось все меньше.

– Относительно той шахты, это не высота, а глубина, поэтому я воспринял более спокойно. Там было темно и не очень понятно, насколько глубоко. По-настоящему мой страх высоты проявится в следующих выпусках. А затопления в таких шахтах – это обычное дело, насколько я понял. Работникам на глубине платят больше, чем тем, кто промывает камни. Надбавка за риск. Если об этом особо не думать, то работать можно, – вспомнил ведущий.

Сколько Валентину Чернявскому удалось заработать на такой экстремальной работе, смотри в хардкор-проекте «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.