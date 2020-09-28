Ведущая Нового канала делала сувениры из слоновьих фекалий

Алина Мисечко, ведущая «У кого больше?», рассказала, как на Шри-Ланке используют это «сырье»

Для ведущих реалити «У кого больше?» грязные работы – не в новинку. Им приходилось иметь дело и с мусором, и даже с фекалиями. Но впервые Алине Мисечко пришлось использовать последние по очень интересному назначению.

– Там вообще все, что связано со слонами, очень ценится. Их отходы – не исключение. Местные нашли способ, как изготавливать из них сувенирную продукцию. И скажу, что никогда бы не поверила, если бы мне не сказали, что это сделано из фекалий. Потому что они приятные на ощупь и совсем не пахнут.

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За восемь часов работы Алине Мисечко пообещали тысячу рупий, что на наши деньги – около 150 гривен. В общем, как отмечает телеведущая, труд не слишком высокооплачиваемый, но и не тяжелый.

– В мои обязанности входило делать бумагу, – объясняет ведущая «У кого больше?» – реалити, которое по понедельникам показывает Новый канал. – А потом из нее изготавливают календари, блокноты и другую сувенирную продукцию, которые за хорошие деньги продают туристам.

Но желание заработать привело Алину Мисечко к новым приключениям. Каким? Узнаете уже сегодня, 28 сентября, в 19:00 в реалити «У кого больше?» на Новом канале!