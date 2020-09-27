Ведущие «У кого больше?» рассказали о своих лучших путешествиях

27 сентября в Украине отмечают День туризма. И хотя сейчас ситуация с путешествиями довольно сложная из-за пандемии коронавируса, поностальгировать о классном тревеле никто не запрещает. Одни из самых активных путешественников Нового канала, ведущие проекта «У кого больше?» вспомнили свои лучшие путешествия. И фишка в том, что рассказали они не о рабочих командировках, а о тревеле в качестве реальных туристов. Канада, Красноярск, Куба, США, Карпаты и Мальта – читай о лучших путешествиях украинских экстремалов.

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Алина Мисечко – Канада:

– Как-то с мужем мы поехали в Канаду, к друзьям. Там мы арендовали авто и объездили множество мест. Удалось побывать в парке с оленями, кормили их морковью и гуляли с ними на поляне. Также мы были в столице, Оттаве, в Торонто, на Ниагарском водопаде. Еще с друзьями катались на каноэ по канадским озерам. Кроме того, там можно классно пошопиться – найти брендовые вещи по хорошей цене.

Валентин Чернявский – Красноярск:

– Когда мне было 18 лет, я поехал в Красноярск, Сибирь. Меня туда пригласила моя тетя. Поскольку билет на самолет стоил бешеных денег, отправился поездом. Мне взяли плацкарт, а ехать пришлось шесть дней и пять ночей! Интересно, когда ты едешь в поезде, то можешь проследить, насколько меняется архитектура. В самом Красноярске достаточно интересно, тогдашний мэр посадил там пальмы!

Аня Олицкая – Куба:

– Я мечтала побывать на Кубе, но только в рамках рабочей командировки. Но когда турагент предложил нам ее для отпуска, подумала: почему бы нет. Туда как раз открыли прямые перелеты, и была возможность взять отель по системе «Все включено». Для отдыха с ребенком это очень важно. В первые два дня я непрерывно повторяла, что в последний раз на Кубе. Но сейчас могу сказать – однозначно нет. Во-первых, там просто невероятно красивый океан, хотя бы ради него надо вернуться. Во-вторых, нас «подкупили» местные – все они очень открытые, приветливые и счастливые (это очень чувствовалось). А в-третьих, мы еще столько мест на острове не увидели, что обязательно нужно наверстать. Тиме так понравилось, что на Кубе все старое! И однажды он заявил, что хотел бы остаться (смеется).

Анастасия Кошман – США:

– На свое 30-летие я всегда мечтала оказаться в США, точнее, в Орландо. Там расположен огромный парк Universal Studio, где есть отдельный мир Гарри Поттера. А я – одна из фанаток «Гарри Поттера». Поэтому свои 30 лет встретила в мантии и с палочкой. В этом году осуществилась моя мечта.

Максим Узол – Карпаты:

– Нынешние Карпаты полностью перевернули мое представление о них. До этого я был там раз десять. Но после этого путешествия понял, что не знал их и, по сути, не был. Мы с Олей поехали на машине на семь дней. Тачка развязала нам руки, и мы смогли попасть в такие места, куда обычно не доберешься. Нашли ферму, где попробовали самые вкусные улитки эвер. Также в Карпатах есть три крутые качели на вершинах гор. Впечатление, что ты летаешь. Сейчас я скучаю по такому свежему воздуху, что ты его словно ложкой ешь.

Оля Манько – Мальта:

– Раньше я думала, что Мальта – это маленький островок с красивыми видами. Мне казалось, что хватит всего двух или трех дней, чтобы посмотреть все, что там есть. Но побывав там два года назад, поняла, что каждый город на острове особенный. Я будто посетила в нескольких странах, потому что архитектура, пляжи, все отличается. Но позагорать особо не получилось, потому что почти все пляжи скалистые. На Мальте очень удобный транспорт. Прямо в аэропорту можно приобрести карту на семь дней, которая позволяет безлимитно передвигаться. За 25 евро туда же входит и круиз на соседний остров Гозо. Мальта не может надоесть.

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