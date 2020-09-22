У ведущей Нового канала случился нервный срыв

Во время съемок проекта «У кого больше?» (Новый канал) Аню Олицкую довели работы в условиях антисанитарии

Свою командировку в Джакарту ведущая Аня Олицкая, видимо, не сможет забыть никогда, даже если бы очень захотела. Ведь именно там девушке пришлось пойти на одну из самых отвратительных работ в своей жизни, которая привела к нервному срыву.

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В третий день игры на проекте «У кого больше?» ее соперница Настя Кошман отправила Аню работать собирательницей «ценностей» в городской канализации. Сначала работа показалась Олицкой посильной, и она с энтузиазмом полезла в канализацию, обмотав руки и ноги пакетами. Но, как оказалось, пришла туда поздно, и местные уже успели выловить все, что можно было бы продать. Последней каплей на той работе для Ани стала мертвая крыса прямо под ногами.

– У меня случился нервный срыв, ведь пришлось лезть в канализацию в пакетах, которые протекали. Там лежала мертвая крыса, а у меня были мозоли, и я понимала, что туда может попасть инфекция. Я себя очень накрутила. Более того, выяснила, что эта работа не имеет смысла, потому что я ничего не найду в той канализации, в той грязи. И работа не дала бы мне победить, и я знала, что проиграю, – поделилась ведущая «У кого больше?»

Когда Аню накрыли эмоции, «добрые» жители Джакарты начали смеяться над девушкой. Но вылезти ведущей все же помогли.

Какие еще ужасные работы ждут ведущих, смотри в хардкор-проекте «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале