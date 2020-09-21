Ведущую Нового канала забросали яйцами

Аню Олицкую из проекта «У кого больше?» наказали индонезийские дети

Ведущие проекта «У кого больше?» (Новый канал) готовы к разным трудностям, чтобы заработать как можно больше денег. Но работая в Индонезии в пищевой индустрии, Аня Олицкая точно не ожидала, что на нее нападут и забросают яйцами. Так индонезийские дети решили отомстить девушке за то, что она отказалась дешево продать им уличную еду керак-телор.

Но даже пережив «расстрел» яйцами Аня Олицкая была не готова сдаться. Ведущая «У кого больше?» «взяла в плен» маленьких сорванцов, чтобы те возместили ей убытки. Но материнское сердце взяло верх над желанием победы.

– Я отпустила их, потому что они дети. Сначала отнеслась спокойно, но потом они начали меня дразнить. Я очень устала, и понимание того, что надо все дораспродать, разозлило меня. Потом «взяла в заложники» одного из мальчиков, но вовремя поняла, что это неправильно. Во мне боролись участница «У кого больше?» и мама, которая и выиграла в этой моральной борьбе, – поделилась Аня Олицкая.

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Вообще, на первой работе в Индонезии, которую Аня нашла еще в Украине, она должна была быть официанткой в ресторане. Но когда владелец заведения увидел, какая красавица хочет в него работать, то сделал ее лицом ресторана. Поставил продавать керак-телор – уличную еду, состоящую из риса и яиц.

– Мне нужна красивая белая девушка, чтобы ходить с этим по городу и продавать керак-телор. Хочу таким образом поднять продажи. 20% от каждой проданной лепешки будет тебе, – сказал работодатель Ани.

За пять часов работы ведущая «У кого больше?» могла заработать 96 тысяч рупий, примерно 183 гривны. Но удалось ли Ане Олицкой получить хоть что-то, учитывая убытки? Смотри в хардкор-проект «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале