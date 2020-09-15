Ведущая Нового канала стала звездой клипа индийского певца

Оля Манько из проекта «У кого больше?» обрела известность в Индии

Хотела хоть когда-нибудь сняться в клипе, но тебя не берут украинские артисты? Тогда попробуй себя за рубежом, хорошим вариантом может стать Таиланд. Как показывает практика ведущей «У кого больше» Оли Манько, именно там в качестве моделей ценятся девушки славянской внешности. Узнав об этом, Оля решила попробовать себя в роли модели-актрисы. Она снялась в клипе FAN индийского певца VISHAL.

– Я никогда не пробовала себя в роли модели, потому что у меня низкий рост, и не считаю, что обладаю какой-то модельной внешностью. Оцениваю себя трезво. Но мне всегда нравилось выступать на сцене. Если бы я не была телеведущей, то стала бы актрисой, – поделилась ведущая «У кого больше?»

Чтобы получить такую работу, Оле Манько пришлось раздеться до купальника перед продюсером и режиссером клипа прямо на одном из пляжей Таиланда. Ведь сначала создатели видео не оценили нашу ведущую, мол, она не секси.

– Не скажу, что считаю себя суперсекси. Я не Аня Олицкая, которая просто идет, и это секси ощущается. Не люблю выражать сексуальность на публике. Я сексуальная для своего мужа, флиртую с ним и соблазняю. А вообще скромная в этом плане, хотя так, по выпуску, и не скажешь. Когда увидела, что ребята снимают клип, то поняла, что должна принять в этом участие, – рассказала Оля Манько.

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Но после почти целого съемочного дня ведущую «У кого больше?» ждал незапланированный в сценарии сюрприз. Создатели клипа хотели, чтобы Оля и певец VISHAL поцеловались в кадре.

– Я не смогла поцеловать певца. Для меня это измена – худшее, что может быть в отношениях – моральная, физическая, любая… Если бы такое сделал Макс, там была бы не ссора, а встал бы вопрос о том, можем ли мы быть вместе. Поэтому у меня на этом моменте сработал «стоп». Я поняла, что легче пройти наказание, чем повредить своим отношениям. Мне важнее быть честной перед собой и своим мужем, – отметила Манько.

Когда Оля отказалась целоваться в кадре, индийские клипмейкеры быстренько с ней распрощались. Они не заплатили ей абсолютно ничего, сказали, что все придется переснимать и позвонили другой модели. Но клип FAN индийского певца VISHAL с Олей Манько в главной роли все-таки увидел свет. Более того, он набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube.

– Они меня уволили и не заплатили, но клип таки выпустили. Потому что мы наснимали много видео и крутых кадров. Сейчас видео крутят по разным музыкальным телеканалам в Индии. Оно набрало популярность, – подытожила свою работу ведущая «У кого больше?»

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