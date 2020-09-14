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Как ведущая Нового канала делала из дерьма деньги

Оля Манько из проекта «У кого больше?» научилась зарабатывать на фекалиях

Делать деньги из ничего – звучит просто как мечта. Но совершенно из ничего деньги сделать точно не удастся. А вот из фекалий слонов довольно реально. Об этом узнала ведущая проекта «У кого больше?» Оля Манько во время съемок в Таиланде и решила попробовать и самой поднять капитал, собирая отходы слонов.

– Я искала хоть какие-то работы в Таиланде и поняла, что это практически нереально сделать, – рассказывает ведущая «У кого больше?» – проекта, который с успехом показывает Новый канал. – Там не хотят брать на работу нелегально. Ты должен быть резидентом страны. Даже найти подработку на один день невозможно. Они все боятся, потому что могут загреметь за это в тюрьму. Я в отчаянии гуглила работы и узнала, что в Таиланде есть фабрика, которая делает из фекалий слонов всевозможные сувенирчики, блокнотики, это считается суперэкологично. И у них есть приемный пункт. А я как раз до этого пыталась устроиться в деревню слонов гидом или на кассе сидеть, но мне отказали. Поэтому подумала, что есть село слонов, фабрика, где принимают навоз, и все сошлось. На пункте приема им все равно, кто приносит «сырье для производства». Больше всего боялась, что этого пункта на том месте не будет.

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Казалось бы, что работа не такая уж страшная. Тем более, как рассказывает Оля Манько, фекалии слонов не имеют резкого запаха.

– Слоновьи отходы практически не пахнут, потому что животные травоядные. Поэтому когда они высыхают, то снова становятся сеном. Я до сих пор считаю, что это была гениальная идея, – делится Оля.

Но в погоне за победой ведущая «У кого больше?» столкнулась с другой бедой. На территорию села со слонами бесплатно не пускали. Поэтому ей пришлось пробраться туда незаконно и фактически похитить нужное ей для заработка.

– В Таиланде с нарушением закона не стоит шутить, потому что очень легко угодить в тюрьму. А ходят слухи, что тайские тюрьмы чуть ли не самые худшие: в туалет ходят под себя, в камере по 50 человек, все болеют, – с ужасом вспоминает Оля Манько. – Я боялась, но когда начинается игра, чувство безопасности отключается. Мы очень рисковали. В жизни я бы никогда не украла, не нарушила бы закон, но когда работала камера, все менялось. В тот момент я не расценивала это как кражу.

Сколько удалось заработать Оле Манько на слоновьих фекалиях, и не попала ли ведущая за это в тюрьму? Смотри в хардкор-проекте «У кого больше?» уже сегодня в 19:00 на Новом канале

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