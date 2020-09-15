В Таиланде Максиму Узолу, ведущему реалити «У кого больше?», пришлось работать ледибоем – парнем, переодетым в девушку

Ведущая Нового канала Ольга Манько чуть не вернулась из командировки в Азию одна. Ее мужу и сопернику по проекту «У кого больше?» Максиму Узолу вполне серьезно предлагали там остаться.

– В Таиланде Оля нашла для меня работу ледибоем, – рассказывает он. – Это мужчины, переодетые в женщин, которые развлекают других мужчин. Эту «профессию» придумали давным-давно, когда на территории Таиланда была расположена военная база. Местные отправляли к сотрудникам симпатичных мальчиков, которые занимались с теми любовью и получали за это деньги. Военной базы уже давно нет, а ледибои в Таиланде остались. И сейчас для них это не только возможность заработать, это стало их образом жизни.

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Многие мужчины пьют гормоны и делают пластические операции, чтобы больше напоминать женщин. И вообще таиландские ледибои пользуются в мире популярностью – многие европейцы приезжают в Азию, чтобы посмотреть их шоу, а также провести с ними ночь.

– У меня случился культурный шок, – признается Максим Узол. – Непривычно было находиться в гримерке с мужчинами с четвертым размером груди, которые не стеснялись и ходили голые. Издалека они напоминали женщин, но если подойдешь к ним поближе, замечаешь щетину и кадык.

Несмотря на необычность профессии, ведущему «У кого больше?» удалось станцевать на сцене мужского клуба. И он даже получил несколько предложений от мужчин.

– Район, в котором расположен клуб, славится тем, что туда мужчины приходят знакомиться с мужчинами, – говорит ведущий Нового канала. – Так что и мне внимания хватало. Когда только шли на съемку, парни, которые проезжали мимо на мопедах, свистели, называли красавчиком и предлагали поехать с ними. Но я улыбался и ничего больше. У меня же все-таки есть Оля (смеется).

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