Ведущая проекта «У кого больше?» (Новый канал) сдала крутые места для фотосетов

Однажды во время командировки в Эквадор еще в проекте «Заробітчани» Оля Манько покаталась на знаменитых экстремальных качелях. Они находятся на самой высокой точке вулкана на высоте более 2 тысячи метров над пропастью. После того, как фотография качелей на «краю света» появилась в «National Geographic», такой снимок захотелось иметь всем инстаграмщицам.

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А недавно, исследуя Карпаты для своего тревел-блога «КАМОН», Оля Манько нашла похожие качели и в украинских горах. И нашей журналистке не жалко поделиться с тобой локациями для крутых фоток в Instagram. Поэтому лови ТОП карпатских качелей от Оли Манько.

1.Качели в Микуличине. Вход на качели свободный и бесплатный. Поставили их местные, выбрав классный вид на горы. Как найти: геолокации этих качелей уже есть на Googl-картах, просто ищете: Большие карпатские качели Микуличин. Какая дорога: доехать туда можно за 30 минут из Яремче. До Микуличина дорога идеальная, а в селе, когда сворачиваете с трассы, начинается дорога с ямами, потом немного бездорожья и парковка, где вы оставляете авто, а сами еще добрый километр поднимаетесь вверх по грунтовке с камнями. Если лень идти пешком, то можно заказать трансфер на внедорожнике или бобике, нам предлагать прямо на парковке, но мы решили прогуляться, потому что любим ходить пешком.

2.Рекордные качели в Буковеле. Их позиционируют как самые высокие в Украине, на открытии ее даже в книгу рекордов Украины занесли. Высота – почти девять метров. Но качаться на них нельзя, даже таблички висят. Как найти: ищите в Буковеле, на территории этно-парка «Гуцул ленд». Вход в парк стоит 130 гривен, там кроме качелей есть этно-домики, минизоопарк и другие плюшки. Мы сами на эти качели не попали, фото моей подруги @boyko_olgaa ❤️

3.Секретные качели. Их мы сняли для нашего тревел-блога из Карпат, и это самые атмосферные качели из всех трех. Во-первых, находятся они на горе высотой 900 метров. Во-вторых, рядом пасут коров, и они своими колокольчиками словно играют какую-то карпатскую мелодию. В-третьих, с качелей открывается просто фантастический панорамный вид на горы. В-четвертых, на них можно очень высоко качаться, и это капец как экстремально и красиво (предыдущие качели полностью деревянные, и они почти не качаются, скрипят и не приносят никакого кайфа). В-пятых, вход бесплатный и нет людей. Место расположения этих качелей мы обязательно покажем в нашем блоге и сдадим координаты. Только будьте готовы, что добраться до них не так просто, мы шли полтора часа пешком в гору.

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