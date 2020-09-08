У ведущего Нового канала заподозрили COVID-19. Какие результаты теста?

Маким Узол, ведущий проекта «У кого больше?» (Новый канал), попал под угрозу заражения

Пандемия коронавируса стремительно распространяться. COVID-19 мог поразить ведущего Нового канала Максима Узола. Он пообщался с подругой, у которой впоследствии подтвердился COVID-19. Как только ведущий «У кого больше?» узнал, что находился в контакте с больной коронавирусом, сразу решил провериться и сдал анализ в одной из киевских лабораторий.

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– Сама процедура проходит очень быстро. В лаборатории обязательно нужно указать причину, почему ты пришел. Потому что если у тебя есть симптомы, тебя отправят в другую лабораторию. В той лабаратории принимают только людей без симптомов. Сама процедура происходит молниеносно – 15 секунд – я посчитал, – поделился опытом новоканальский ведущий. – Поэтому, чтобы не проходить через это все, носите маски, держите дистанцию, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.

Результат Максим Узол получил онлайн в тот же день вечером. Он оказался отрицательным. Берегите себя!

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