Ведущая Нового канала упала в жерле действующего вулкана

А оказалась там Анастасия Кошман, ведущая реалити «У кого больше?» в поисках заработка

Увидеть собственными глазами вулкан – мечта едва ли не каждого человека. Но оказаться в его жерле в качестве рабочего – такого желают не все. Однако для жителей острова Бали это обычное дело – многие местные зарабатывают тем, что собирают и продают серу.

– Опасность заключается в том, что вулкан активен, – рассказывает ведущая «У кого больше?» – реалити, которое отправляет своих ведущих на поиски заработка в экзотические страны. – И никто не знает, когда он может взорваться. Очень вредны также испарения серы, которые оседают в легких. И через несколько лет те могут отказать.

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В жерле действующего вулкана Анастасия Кошман оказалась из-за своей соперницы Анны Олицкой. Сбор серы стал третьей работой-подставой на Бали, которую для ведущей подобрала ее коллега.

– На вершине вулкана очень красиво, – делится Настя Кошман. – Как будто кадры из какого-то фантастического фильма. И трудно поверить, что все это – дело рук природы. И туристы обычно поднимаются на вершину, любуются, фотографируются и возвращаются обратно. Я же должна была спуститься в жерло. И там уже все не так живописно – очень плохая видимость, почти невозможно идти, потому что все сыплется, скользко… Я даже упала и травмировала руку и ногу.

К тому же, платят за такую опасную работу по украинским меркам немного – всего 1200 рупий (2 грн. – прим.ред.) за один килограмм серы. Ведущей «У кого больше?» удалось заработать за весь день 12000 рупий, что на наши деньги чуть больше 20 гривен.

– Вынести серу из жерла также непросто, – говорит девушка. – Местные делают это в корзинах на коромысле, от которого очень болит плечо. В какой-то момент я даже начала выкладывать серу, потому что понимала, что не смогу поднять ее на вершину.

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