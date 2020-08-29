Украинская топ-модель Наталья Гоций и ведущая проекта Нового канала «Подиум» рассказала, что больше года жила на стакане малины и пяти креветках

То, что украинская топ-модель Наталья Гоций на пике своей карьеры заболела анорексией, не является секретом. Она откровенно рассказывает, что на тот момент для ее окружения это было нормой, и многие девушки пытались похудеть – или голодая, или даже употребляя наркотики. Для себя Наталья тогда выбрала первый вариант.

– Я почему-то решила, что для функционирования мне достаточно стаканчика малины и пяти креветок, – рассказала топ-модель в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube. – Почему именно эти продукты, не знаю. Со временем добавила к своему «рациону» еще сок лимона. Опять же не скажу, чем был обусловлен мой выбор. Но приходя в любое заведение, я заказывала лимонный фреш. На таком питании прожила год, а, возможно, даже больше.

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При росте 181 см вес Натальи Гоций достиг критической отметки – 46 кг.

– Все мое тело было покрыто ранами, и я могу только представить, что было у меня внутри, – говорит ведущая проекта Нового канала «Подиум». – Агентство, конечно, бралось меня лечить. Я работала с психологом. Также каждое утро мне привозили сумку с едой, в ней был мой рацион на весь день. Ко мне даже приставили человека, который следил, чтобы я ела.

Однако взять себя в руки на то время Наталье Гоций не удалось. Вернуться к нормальному питанию и виду помог уже бывший ее муж. В рекордные сроки топ-модели удалось даже забеременеть и родить здорового ребенка. А потом и еще одного.

Сейчас Наталья Гоций тщательно следит за тем, какие продукты употребляет. А оставаться в форме ей помогают занятия спортом.

– Сейчас мой вес составляет 60 кг, – призналась она Анне Олицкой. – И я совершенно не переживаю, набрала я несколько граммов или нет. Для меня важнее не худеть.

Больше деталей о жизни украинской топ-модели Натальи Гоций – в интервью Анны Олицкой для ее YouTube

А реалити с участием ведущей Анны Олицкой «У кого больше?» выйдет уже через несколько дней – 31 августа в 19:00 на Новом канале.