Ведущая проекта «Подиум» в интервью еще одной ведущей Нового канала для ее YouTube Анне Олицкой рассказала, почему долгое время ненавидела родного человека

Мало кто знает, что мировая топ-модель и любимица миллионов Наталья Гоций долгое время не только не общалась с отцом, она его ненавидела. Причиной стало отношение мужчины к матери, старшему брату и самой Наталье.

– Нельзя было чавкать или громко ставить кружку в его присутствии, – рассказала в интервью ведущей Нового канала для ее YouTube мировая топ-модель. – Чтобы лишний раз не раздражать отца, мы просто молчали и закрывались в комнате. Поэтому большая часть моих комплексов – это результат того, что мне так никто и не объяснил, почему ребенку нельзя было веселиться, и почему нас с братом и мамой били.

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Наталья Гоций также рассказала Анне Олицкой, что много лет они с отцом не общались. И только с помощью психологов девушке удалось его простить и восстановить связь.

– Родители расстались, но до моих 12-ти лет нам пришлось жить всем вместе в одной квартире, – со слезами на глазах вспомнила ведущая проекта Нового канала «Подиум». – Только потом мы с мамой и братом переехали. Хотя втроем жили в однокомнатной квартире и спали на матрасе, были невероятно счастливы. С того момента наше общение с отцом прервалось. И восстановить его я решилась только после того, как родила второго сына. До этого не получалось – я видела его и понимала, что ненавижу.

Сейчас мировая топ-модель признается, что чувствует любовь к отцу несмотря на все ошибки, которые он наделал в ее детстве.

Больше признаний Натальи Гоций вы можете посмотреть в интервью Анны Олицкой на ее YouTube-канале

А реалити с участием Анны Олицкой «У кого больше?» выйдет в эфире Нового канала уже через считанные дни – 31 августа, в 19:00.