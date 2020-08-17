Экс-динамовец Николай Морозюк вернулся к бывшей жене?

О том, какие сегодня между ними отношения, Ирина рассказала ведущей реалити «У кого больше?» (Новый канал) Анне Олицкого в интервью для ее ютуб-канала

Слухи о том, что бывший игрок «Динамо» вернулся к своей эпатажной жене, возникли после их недавнего совместного отдыха в Турции. Женщина не скрывала присутствие экс-возлюбленного и демонстрировала его в своих Insta-stories.

– Коля спросил, не против ли я, если он присоединится. Ответила ему: «Конечно, нет», – рассказала в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала Ирина Морозюк. – Но он решил сделать сюрприз и приехал даже быстрее. Это была такая смешная ситуация. Мы сидели в лобби отеля, к нам подошел ассистент и спросил у меня: «Там на ресепшине Николай Морозюк. Он будет с вами проживать?» Я подошла к Коле, мы долго обнимались, так как не виделись пять месяцев. Он даже сделал мне приятное и сказал, что давно у него так ножки не дрожали (улыбается).

Ирина также рассказала ведущей Нового канала, что они до сих пор официально не разведены, но в отношениях не состоят. А на вопрос Ани Олицкой, есть ли между ними интим, женщина кокетливо ответила:

– Возможно. А почему нет, если нет никого нового? Мы ведь оба одиноки.

Присутствовал украинский футболист Николай Морозюк и на праздновании дня рождения бывшей жены. И даже исполнил ее мечту – подарил Ирине повторную ринопластику.

Полное видео интервью с Ириной Морозюк можно посмотреть на YouTube-канале Анны Олицкой

А реалити «У кого больше?» с участием Олицкой выйдет уже 31 августа на Новом канале!

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