Ведущая Нового канала работала в шахте!

Во время командировки в Камбоджу ведущей нового реалити «У кого больше?» (Новый канал) Анне Олицкой пришлось бороться со своей самой большой фобией

В Украине ежегодно 30 августа отмечают День шахтера. Ведущая Нового канала Анна Олицкая не понаслышке знает об этой тяжелой профессии – познакомиться с ней поближе девушке пришлось во время командировки с проектом «У кого больше?»

– Накануне отъезда в Камбоджу я решила найти себе там высокооплачиваемую работу, – вспоминает телеведущая. – Уже на месте меня предупредили, что буду продавать драгоценные камни в магазине. Однако я решила, что это слишком просто. И захотела сама их добывать. Только потом узнала, что делать это надо в шахте на глубине 10 м под землей.

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Для Анны это оказалось сверхзадачей. Потому что девушка страдает фобией закрытого пространства. Она даже в лифте не ездит, а предпочитает подниматься по ступенькам (сколько бы их не было). Точнее говоря, предпочитала. Потому что после работы в камбоджийской шахте Анне Олицкой удалось побороть свой страх.

– В шахте было жарко и трудно дышать, – вспоминает ведущая «У кого больше?» – проекта, который через несколько дней покажет Новый канал. – На один квадратный метр нас было трое – я и еще двое камбоджийцев. Больше всего я боялась, что шахта обвалится, потому что на вид она была очень ненадежной. Я плакала и истерила, однако от работы не отказалась.

Удалось ли Анне Олицкой найти драгоценные камни, за которыми она спускалась в шахту? Смотрите в реалити «У кого больше?» уже с 31 августа в 19:00 в эфире Нового канала.