Базальтовые столбы и остров-сердце: что посмотреть в Ровенской области

Если вам надоели Одесса, Затока и Львов, предлагаем открыть для себя не менее красивые места в Украине с ведущими Нового канала Олей Манько и Максимом Узолом

Пока границы с большинством стран остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, стоит воспользоваться моментом и получше узнать родную страну. Чаще всего для путешествий по Украине люди выбирают Одесскую и Львовскую области, хотя в других частях страны можно насладиться не менее красивыми пейзажами.

Одесская область: ТОП-3 крутых мест для туризма

Базальтовые столбы, пляж с лазурной водой и остров в форме сердца в Ровенской области — только часть впечатляющих локаций, которые нашли Оля Манько и Максим Узол, супруги-путешественники и ведущие проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью.

— Ровенская область очень недооцененная относительно ее красоты. Но дороги — это нечто. Мы ехали и молились… В пути постоянно задумывались, может, зря отправились именно в эту область? Но места, которые мы там увидели, однозначно стоят того, — признались Оля и Максим.

Локация: село Базальтовое, Костопольский район

— Это очень «киношное» место с марсианскими, неземными пейзажами. Здесь снимают и клипы, и фильмы, в частности, украинский фильм «Поводырь», — поделилась впечатлениями ведущая Нового канала Оля Манько. — И вода здесь лазурная, как на Мальдивах! Как это вообще возможно?

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Самое популярное место в заказнике «Базальтовые столбы» — озеро, в центре которого есть небольшой островок базальта в форме сердца. Местные прозвали его островом любви. Сюда приезжают покупаться, сходить на пикник и насладиться невероятным видом. Кстати, неплохая альтернатива Одессе или Затоке.

— Интересный факт о гордости за нашу страну: на площадях Парижа, Лондона, Вены, Варшавы лежит брусчатка, сделанная именно из ровенского базальта, — говорит Оля.

Узнать больше о красивых локациях Ровенской области вы можете в свежем видео от Оли и Максима на YouTube-канале «КАМОН».