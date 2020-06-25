Макс Узол рассказал, что нужно делать, чтобы справиться даже с самой адской жарой этим летом

Как бы вы ни обожали лето, а переносить 30-тиградусную жару не так уж и просто. Она ухудшает самочувствие и негативно влияет на работоспособность. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуем прислушаться к советам Макса Узола — ведущего тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью.

Что надевать в жару: забудьте о черных вещах

Летом ведущий старается не носить черной одежды и облегающих вещей. Идеальный вариант для Макса — широкие светлые брюки и такая же футболка.

— Синтетические ткани в жару — ад. Все прилипает, парит и раздражает. Поэтому старайтесь носить летом одежду из льна и хлопчатобумажной ткани, — отметил Узол. — Иногда я могу специально намочить футболку, чтобы хотя бы 15 минут насладиться кайфовой прохладой. Кстати, на Занзибаре местные купаются в океане в одежде, потому что так прохладнее и в воде, и на суше.

Что пить в жару: максимум воды, минимум алкоголя

Ни для кого не секрет, что самый главный напиток в жару — вода. Врачи рекомендуют пить негазированную воду комнатной температуры каждые полчаса, но маленькими глотками. А вот от кофе, крепкого чая и алкоголя лучше всего временно отказаться.

— В основном я пью только воду, а в жару — в бОльших объемах. Кстати, в воду можно добавить несколько листочков мяты и дольку лимона — этот напиток будет хорошо освежать и бодрить, — добавил ведущий Нового канала.

Что есть в жару: никакого жира

От жирной и острой пищи летом лучше всего отказаться. От сладкого тоже — оно усиливает потоотделение.

— Ешьте больше салатов, свежих фруктов. Жара и так изнуряет, а если переесть — можно и самому превратиться в овощ, — шутит Узол.

Лайфхаки от Макса Узола: замороженная вода и мини-кондиционер своими руками

У ведущего «У кого больше?» есть несколько лайфхаков, которые пригодятся каждому в адскую жару:

Он часто носит с собой бутылку с замороженной водой, и когда идет под солнцем, кладет ее себе на шею. Так гораздо легче перенести высокую температуру. Из этой же бутылки периодически можно поливать себе голову — волосы долго держат влагу, особенно, если на голове головной убор. Если заморозить в холодильнике кубики льда, а потом положить их в миску и поставить под вентилятор — получится мини-кондиционер.

Где спастись от жары, если поехать к морю не получается

Проводить горячие летние дни всегда легче у моря. Например, на диких пляжах Одесской области, о которых Макс Узол и его жена Оля Манько расскажут в свежем выпуске своего YouTube-блога «КАМОН». Но что делать, если нет возможности отправиться на отдых?

— Прятаться от жары можно там, где есть тень. Идеальное место — парки, ботанические сады, леса. Я бы с радостью поехал в Карпаты — они летом мне больше «заходят», чем зимой, — говорит ведущий Нового канала. — Еще можно погонять на вейкборде, сплавиться по реке.

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