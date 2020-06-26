Одесская область: ТОП-3 крутых мест для туризма

Ведущие тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Максим Узол и Оля Манько в своем блоге на YouTube показывают интересные туристические места Украины. На этот раз ребята рассказали об Одесской области

Локация № 1. Центр культуры вина, село Шабо

Шабо известно тем, что это один из центров украинского виноделия. И первые виноградники тут высадили греки в VI веке н.э.

В Центре культуры вина вы найдете винные подвалы, музей вина, лабиринт и, конечно же, сможете продегустировать напитки. Также там можно посмотреть на процесс создания вина, заказав экскурсию по центру. Цена экскурсии с дегустацией – 290 грн.

– Продегустировать можно также игристое вино, – говорит Оля. – А вот еще интересный факт: в одном бокале игристого – до 250 млн пузырьков!

Локация № 2. Сыроварня

Недалеко от винной фабрики в Шабо находится сыроварня, в которой готовят по оригинальным голландским рецептам. Тут вы сможете не только попробовать сыры, но и посмотреть на процесс их приготовления.

– Эту сыроварню открыли только два года назад, – говорит Макс. – Так что можно сказать, что это «свеженькое» туристическое местечко. И вот вам интересный факт из сыроварни: из 1 тонны молока получается всего 100 кг сыра.

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По словам ребят, экскурсия с дегустацией стоит 280 грн.

– Дегустация длится 40 минут, – делится Макс. – Вам расскажут про сырный этикет, какой сыр с чем есть и чем запивать.

На территории сыроварни есть зона отдыха в кантри-стиле, а также детская зона и зооуголок.

Локация № 3. Село Санжейка

Это село в Одесской области славится своими живописными песчаными обрывами и древним маяком.

– Пока это не очень популярное место для туристов, – говорит Узол. – Тут обалденные виды и мало людей. И еще один большой плюс – тут есть пляж!