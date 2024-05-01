Проведи легкий позитивный вечер с шоу Розсміши коміка по-Новому 11 выпуск от 01.05.2024. Драйвовые выступления новичков, а также профессионалов юмора заставят судей Лесю Никитюк и Юрия Ткача попотеть, чтобы сдержать улыбку.

Ты познакомишься с полтавским стендап-комиком Александром, который покорит зрителей шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 курьезными рассказами о семейной жизни. А также с энергичной тамадой из Житомира Наташей, которая удивит не только своим подходом к юмору, но и необычным хобби. Что это за предпочтения? Удастся ли участникам заставить судей смеяться? Расскажет проект Розсміши коміка по-Новому 11 выпуск от 01.05.2024. Небольшой спойлер: тебя ждет сюрприз, который приятно удивит даже судей.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 10 выпуск