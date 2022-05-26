26 мая

О квартире в Ирпене, побеге из Николаева и поездке в багажнике: Таня Брык и Аня Сулима. Предметка

 

Героинями второго выпуска проекта Предметка. Переселенцы стали победительницей проекта Супер Топ-модель по-украински Таня Брык и блогер и финалистка проекта Эксы на Новом канале Аня Сулима. Девушки убегали от войны из разных городов, в разное время, но обе оставили в Украине самое ценное – своих родных. Таня уезжала из Николаева под взрывами, и сегодня, находясь в Ирландии, каждый день начинает с проверки телеграмма, смотрит, когда мама была в сети. Аня Сулима вынуждена была выезжать за границу в Польшу с малолетней сестрой и двумя собаками, а приехав, казалось бы, в безопасное место, должна была снова несколько раз искать жилье. Как девушкам удалось уехать, с какими трудностями они столкнулись на своем пути и как сумели обустроить свою жизнь в Польше и Ирландии, смотрите во втором выпуске проекта Предметка. Переселенцы

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