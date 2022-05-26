Героїнями другому випуску проекту Предметка. Переселенці стали переможниця проекту Супер Топ-модель по-українськи Таня Брик та блогерка та фіналістка проекту Екси на Новому каналі Аня Суліма. Дівчата тікали від війни з різних міст, у різний час, але обидві залишили в Україні найцінніше – своїх рідних. Таня виїжджала з Миколаєва під вибухами, і сьогодні, знаходячись в Ірландії, кожен день починає з перевірки Телеграму, дивиться, коли мама була в мережі. Аня Суліма мусила виїжджати за кордон до Польщі з малолітньою сестрою та двома собаками, а приїхавши, здавалось би до безпечного місця, мусила знову декілька разів шукати житло. Як дівчатам вдалось виїхати, з якими труднощами вони зіштовхнулись на своєму шляху та як зуміли облаштувати своє життя у Польщі та Ірландії, дивіться у другому випуску проекту Предметка. Переселенці.

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