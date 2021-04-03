Наташа Гаврик о разбитом сердце, отце-тиране и срыве после «Від пацанки до панянки». Предметка

Новый сезон Предметки с Сергеем Никитюком стартует прямо сейчас! Героиней первого выпуска стала 19-летняя Наташа #Чекуня Гаврик. Зрителям она известна как участница пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00. Девушка покинула проект в пятом выпуске, но многие ученицы Школы леди были не согласны с решением преподавателей. Как сложилась жизнь Наташи после участия в реалити? Кто из пацанок стал для нее близким человеком и почему они резко оборвали связь? Что происходит в личной жизни девушки и почему она уверена, что не сможет быть с любимым человеком? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!