Антон Белей о сексе на проекте, будущей свадьбе и попытке открыть бизнес в Швеции. Предметка

На 13 неделе реалити «Адская кухня», которое Новый канала показывает по понедельникам в 19:00, Шеф отправил домой Антона Белея. После вылета из проекта парень принял участие в съемках спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком. В откровенном интервью Антон рассказал, почему постоянно использовал черный юмор против женской команды и что на самом деле его связывает с участницей Адской кухни Кариной Миргород. Он также признался, почему скрывал от участников, что у него есть девушка, и когда состоится их свадьба. Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки! Скорее включай выпуск, чтобы узнать самые сочные подробности!

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