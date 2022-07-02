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«Я писала записки: «Не трогайте, ребенок в машине»»: Влада Роговенко – об эвакуации из Днепра

«Я писала записки: «Не трогайте, ребенок в машине»»: Влада Роговенко – об эвакуации из Днепра

Одной из героинь третьего выпуска диджитал-проекта Нового канала «Предметка. Переселенцы» стала выпускница реалити «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко. Война застала ее дома, в Днепре, и Владе пришлось с маленьким ребенком самой уезжать за границу. Что молодая мама увидела в своем окне такого, что решилась-таки покинуть дом, почему конечной точкой выбрала Турцию, и сколько длился ее путь, читайте в материале.  

– За несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине нам позвонил крестный моего ребенка и сказал, что они уезжают, потому как боятся за своих детей, – вспоминает девушка. – Мы с Сашей (супруг Влады, – прим. ред.) до последнего не верили, что что-то будет. Ну какая война в ХХІ веке? Муж в это время был со мной, мы планировали куда-то поехать отдохнуть… Пока 24 февраля в 4 часа утра не проснулись от звонка Сашиного папы, который сказал, что по всей Украине звучат взрывы. Мы открыли окно, услышали отдаленный грохот и поняли, что началась жесть, и когда прилетит к нам – непонятно. Что делать, непонятно. В течение 15 минут половина жильцов нашего дома просто уехали. Мы же решили временно остаться, понимая, что на дорогах будет просто ад. Купили продукты и бензин, помня опыт карантина, когда на прилавках ничего не было.

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Было ощущение, что красные точки летят прямо к нам в квартиру

Но наступил день, когда Влада поняла, что больше не может оставаться в Днепре:

– Мы живем прямо возле завода (название не называем в целях безопасности, – прим. ред.) У нас большие панорамные окна, и в какой-то момент было ощущение, что красные точки летят прямо к нам в квартиру. Все это происходило со звуком, на протяжении 5-ти минут. Я ужасно испугалась, побежала за ребенком, разбудила мужа. И после этого решила, что не могу больше сидеть и паниковать, пора уезжать. Для эвакуации мы выбрали Турцию. Это было быстрое решение, мне там проще. В Стамбуле уже на протяжении 12 лет живет моя сестра. А так как я уезжала из Днепра со знакомыми турками, которые двигались в ту сторону, то просто заскочила к ним в машину.

«Я писала записки: «Не трогайте, ребенок в машине»»: Влада Роговенко – об эвакуации из Днепра

Влада призналась, что это была самая страшная дорога в ее жизни:

– Блокпосты везде, дороги через села, нас постоянно разворачивали без объяснений. Дорога в Турцию из Днепра у меня заняла три с половиной дня. Это была самая тяжелая дорога в моей жизни, просто ужас. Слезы, переживания, я все время прижимала к себе ребенка, вспоминая кадры, как расстреливали машины с детьми в салоне. Писала записки: «Пожалуйста, не трогайте, ребенок в машине». Очень переживала! Не могла оторваться от своего сына. Всё было на таких эмоциях, что, когда мы пересекли границу с Румынией, я просто вырубилась, не помню как, всё было в тумане.

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О том, как Владу приняла сестра в Стамбуле, почему девушке с ребенком сейчас приходится жить в отеле за сумасшедшие деньги, и какой бизнес она планирует начать в Турции, смотрите в полном выпуске «Предметка. Переселенцы» на YouTube Нового канала.

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