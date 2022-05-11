Даша Майстренко – об эвакуации из Украины: «Не ели и не пили 18 часов»

Финалистка «Супер Топ-модели по-украински» Даша Майстренко рассказала, как добиралась за границу

Проект «Предметка» с Сергеем Никитюком меняет свой формат и возвращается с новым сезоном о жизни переселенцев. Эксклюзивные истории украинцев, бежавших от войны, честные рассказы о жизни за границей, секреты эвакуации, о которых вы не прочтете в интернете. Все это ждет в любимом диджитал-проекте на сайте и YouTube Нового канала! В первом выпуске «Предметки. Переселенцы» – рассказ участниц «Супер Топ-модели по-украински» Даши Майстренко и Арины Любителевой об эвакуации в Испанию, переезде в Германию и Латвию.

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До 24 февраля у финалистки СТМПУ была прекрасная жизнь: модельные и рекламные контракты, тысячи фанов. Но Путин решил «спасти» ее и миллионы украинцев бомбами и танками, заставив покинуть свои дома. В настоящее время девушка временно проживает в Германии. Во время съемок «Предметки. Переселенцы» для YouTube Нового канала она рассказала ведущему Сергею Никитюку, каким был ее путь на чужбину. Оказывается, папа обманом отправил девушку в эвакуацию.

– В последний момент он просто запихнул меня в поезд, хотя должна была ехать только моя тетя, – говорит девушка. – Интересный факт, что в тот день было два поезда из Смелы во Львов – в 12:00 и в 18:00. Мы выехали из дома в 12 и успевали уже на второй. Но первый задержали на три часа, и мы сели в него. Потом я прочла новость, что второй поезд попал под обстрелы, и якобы в него даже что-то прилетело.

О дороге девушка вспоминает, как о страшном сне.

– Это самые тяжелые 18 часов! Мы ехали на электричке, которая возит пассажиров на короткие дистанции. Там был один туалет на восемь вагонов! – рассказывает Даша. – Через четыре станции нам еще прикрепили вагоны. Мы не пили воду, не ели, потому что понимали, что нужно будет идти в туалет, а дети в вагонах спали в проходах, да и очередь была. Когда включались сирены воздушной тревоги, поезд останавливался, выключали свет, и мы ждали. Таких остановок было две по два часа. Дети плакали, не понимали, почему выключен свет, что происходит. Но в такие моменты ты не думаешь о себе, ты переживаешь за других, понимаешь, что, возможно, сейчас ты в лучшей ситуации, чем те женщины, которые едут одни с тремя детьми.

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Как Даша Майстренко и Арина Любителева оказались в Испании, почему были вынуждены переехать в другие страны, и знали ли они о войне заранее от парня Даши, который работает в генштабе, – смотрите в «Предметке. Переселенцы» с Сергеем Никитюком на YouTube Нового канала.