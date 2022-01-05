Победители 3 сезона Эксов Геворг и Алена станут родителями

Об этом Геворг и Алена рассказали на съемках «Предметки» с Сергеем Никитюком

Реалити «Эксы» на Новом канале закончились еще несколько недель, но мы продолжаем следить за жизнью участников и делиться со зрителями самыми важными событиями из их жизней. Так, после финала проекта пара победителей Геворг Берчян и Алена Чаринцева стали героями спецпроекта «Предметка. Пост-шоу». В откровенном разговоре с ведущим Сергеем Никитюком «эксы» раскрыли закадровые секреты съемочного процесса и рассказали, как участие в реалити Нового канала изменило их жизнь.

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В частности, победители 3 сезона «Эксов» Геворг и Алена ответили на вопрос, планируют ли они узаконить свои отношения. Оказалось, что молодой человек собирался взять пример с финалистов реалити Ани и Августа, которые обручились на финале, и сделать любимой предложение руки и сердца под прицелом камер. Но хорошенько подумав, изменил свое решение.

– Откровенно говоря, мне не понравился тот формат предложения, который выбрал Август, – признался Геворг Берчян. – Изначально я планировал поступить так же, но вовремя остановился. Я понял, что не готов делать это так открыто и в какой-то степени показушно. Мне бы хотелось, чтобы предложение руки и сердца для нас с Аленой стало по-настоящему интимным и сокровенным событием.

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И хотя обручение Геворга и Алены на проекте «Эксы» так и не состоялось, по словам молодого человека, ждать его любимой осталось недолго. У него даже есть идея, как организовать предложение руки и сердца, о котором девушка никогда не забудет. Чтобы узнать подробнее о романтических планах Геворга, смотри новый выпуск «Предметки»:

Но на этом откровенные признания победителей 3 сезона реалити «Эксы» не закончились. Так, Геворг и Алена признались, что станут родителями! Конечно, не в ближайшее время, но планы построить крепкую большую семью у них есть. И они оба этого хотят.

– Мы видим друг друга в своем будущем, иначе мы бы просто не продолжали отношения, – поделилась Алена Чаринцева. – Я хочу, чтобы у нас была прекрасная семья и много детей. Мечтаю о трех малышах, минимум!

К слову, энтузиазм любимой касательно количества детей Геворг не поддержал. Он отметил, что готов на двоих карапузов, а дальше – будет видно.

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