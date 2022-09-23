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Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов «Новенька» и «Полкан» соединили свои судьбы

Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы

Невероятная новость! Актриса Юлия Буйновская, звезда сериала «Полкан» (Новый канал), и актер Егор Козлов, звезда сериала «Новенькая» (Новый канал), поженились!

Об этом стало известно из соцсетей молодоженов.

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Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы

Церемония прошла в невероятно стильных образах. Влюбленные выбрали не привычное белое платье и костюм, а бежевые цвета, которые смотрят дорого и подходят звездам. А для контраста они добавили в интерьер голубой фон.

  • Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы
  • Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы
  • Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы
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Новый канал искренне поздравляет молодоженов!

Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились! Звезды сериалов Новенька и Полкан соединили свои судьбы

Фото Instagram

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