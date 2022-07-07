Новий канал>Новини

«До своїх сімей»: Тарас Цимбалюк висловився проти заборони виїзду для чоловіків за кордон

Тарас Цимбалюк висловився проти заборони виїзду для чоловіків за кордон

Знаменитість виступає проти повного обмеження на виїзд під час воєнного стану

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв у серіалі «Полкан» від Нового каналу, висловився проти щодо заборони виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за кордон та за межі місця проживання.

Зараз дивляться

«Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін – 1-2 тижні?» – запропонував Цимбалюк.

На думку знаменитості, це дозволить врятувати багато сімей від розпаду. Адже перебувати довий час окремо досить тяжке випробування. Також актор запропонував розробити спеціальну процедуру, за якою б військовозобов’язані могли б виїздити за кордон працювати.

Майже розлучений Тарас Цимбалюк зізнався, чи збирається брати участь у шоу «Холостяк»

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною

«Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше, до війни, за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу», – зазначив Цимбалюк.

Абсурдним Тарас Цимбалюк вважає можливе введення обмеження виїзду чоловіків за межі місця проживання.

«Ще більш на сьогодні дивно закрити всіх чоловіків у своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату», – зазначив артист.

новини нк новости полкан
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь