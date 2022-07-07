Тарас Цимбалюк висловився проти заборони виїзду для чоловіків за кордон

Знаменитість виступає проти повного обмеження на виїзд під час воєнного стану

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв у серіалі «Полкан» від Нового каналу, висловився проти щодо заборони виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за кордон та за межі місця проживання.

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«Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін – 1-2 тижні?» – запропонував Цимбалюк.

На думку знаменитості, це дозволить врятувати багато сімей від розпаду. Адже перебувати довий час окремо досить тяжке випробування. Також актор запропонував розробити спеціальну процедуру, за якою б військовозобов’язані могли б виїздити за кордон працювати.

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«Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше, до війни, за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу», – зазначив Цимбалюк.

Абсурдним Тарас Цимбалюк вважає можливе введення обмеження виїзду чоловіків за межі місця проживання.

«Ще більш на сьогодні дивно закрити всіх чоловіків у своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату», – зазначив артист.