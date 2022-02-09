Головна акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська: «Це моя перша роль українською»

Робота над серіалом Нового каналу «Полкан» запам’ятається Юлії на все життя — це її перша комедійна роль

Бордер-коллі, який вміє розмовляти, — не єдина прикраса комедійного детективу Нового каналу «Полкан». В акторському складі — як народні артисти України Остап Ступка і Станіслав Боклан, так і молоді та дуже перспективні актори Олег Гоцуляк і Тарас Цимбалюк. А головна жіноча роль — поліціянтки Вікторії — дісталася чарівній Юлії Буйновській.

— Я одразу відчула, що Віка — моя героїня, бо ми максимально схожі. Вона — дівчина, яка прагне успіху в своїй професії, не витрачає час ані на особисте життя, ані на якісь інші власні справи. Займається лише тим, що любить, бо знає, що це в неї виходить якнайкраще, — пояснила Юлія. —Віка красива, за нею побиваються усі чоловіки, але вона не звертає на них уваги, бо наполегливо йде до своєї мети.

Раніше Юлія виконувала лише драматичні ролі. Ви могли бачити її у серіалах «Невірна», «Все, чого забажаєш» та «З ким поведешся». Та в серіалі Нового каналу акторка з’явиться у новому амплуа.

— «Полкан» — мій перший комедійний серіал. Насправді комедійний. Сценарій я читала вночі і сміялася так, що всі сусіди чули, — згадує Буйновська. — А ще це моя перша роль українською мовою. Важко було переступити мовний бар’єр, адже я все життя спілкувалася російською. Хоча вивчила українську ще під час навчання у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, в звичайному житті перейшла на неї лише півроку тому — щоб органічно звучати в серіалах. До того ж, мені приємно розмовляти українською, бо це наша рідна мова.

Довідка:

«Полкан» — багатосерійний комедійний детектив, який на замовлення Нового каналу знімали Vaverka Production. Дія серіалу розгортається навколо завзятого та цинічного опера Павла Сафронова (Остап Ступка), який впав у кому, після чого його душа переселилася у дворового пса. Єдиний, хто чує голос поліцейського, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка (Олег Гоцуляк), який тільки-но розпочав кар’єру в поліції. Разом із собакою він і розслідуватиме злочини, раз у раз потрапляючи в комічні ситуації, а також намагатиметься побудувати свої перші справжні стосунки з колегою по роботі, слідчою Вікторією.

Прем’єра серіалу «Полкан» — уже цієї весни на Новому каналі в серіальній лінійці, що йде по будням з 18:00!