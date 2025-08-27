Велике повернення телевікторини! Дивись онлайн прем’єру Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025!

Новий сезон інтелектуального шоу стартує з новим сезоном і ще більшою порцією драйву. Гравці змагатимуться за чверть мільйона гривень, а вже у першому випуску на нас чекають цікаві дуелі! Драйвове протистояння тіктокера та рекрутерки, перевірка знань локацій топ кіно та екзамен за 45 секунд на знання столиць світу. Чи вистачить учасникам знань, аби не поїхати додому відразу після першої гри? Дізнайся після перегляду – дивись Поле 3 сезон 1 випуск від 27.08.2025 у хорошій якості на сайті Нового каналу!

Та це ще не все – у новому сезоні з’являється бонус «Золота територія». Гравець, який здолає трьох суперників поспіль, отримує додаткові 5 секунд у майбутніх іграх. Чи наважиться хтось ризикнути і стати володарем переваги? Стань свідком найгарячіших раундів інтелектуального шоу країни! Вмикай проєкт Поле 1 випуск 3 сезон від 27 серпня 2025!

