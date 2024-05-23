23 мая

Поле 12 выпуск смотреть онлайн

Смотри онлайн проект Поле 2024 12 выпуск от 23.05.2024 на сайте Нового канала и узнай, кто станет победителем квиз-шоу и сорвет большой куш!

В финальной игре интеллектуально-развлекательного шоу Поле игроки покажут свои знания в тематиках Спортсмены, Мифология, Кино и других не менее интересных категориях. Последняя дуэль за шаг до финала будет напряженной, а эмоции будут бурлить через край, потому что ставка очень велика – денежный приз в 400 тысяч гривен! Но оправдается ли твоя ставка на победителя? Будет ли держаться своего непробиваемого курса монополистка Дарья или передаст свои клеточки другому участнику? Болей за любимого игрока – смотри 12 выпуск проекта Нового канала Поле 2024!

Поле 2024

Поле 2024 11 выпуск

Новый каналПоле2024
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