23 травня

Поле 12 випуск дивитися онлайн

Дивись онлайн проєкт Поле 2024 12 випуск від 23.05.2024 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто стане переможцем квіз-шоу та зірве великий куш!

У фінальній грі інтелектуально-розважального шоу Поле гравці покажуть свої знання в тематиках Спортсмени, Міфологія, Кіно та інших не менш цікавих категоріях. Остання дуель за крок до фіналу буде напруженою, а емоції вируватимуть через край, бо ставка дуже велика – грошовий приз у 400 тисяч гривень! І чи виправдається твоя ставка на переможця? Чи триматиметься свого непробивного курсу монополістка Дарина або передасть свої клітинки іншому учаснику? Вболівай за улюбленого гравця – дивись 12 випуск проєкту Нового каналу Поле 2024!

Поле 2024

Поле 2024 11 випуск

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